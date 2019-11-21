Posof Gümrük Kapısı'ndan kaçak eşya operasyonu
6 saat önce
Ardahan'da ekipler tarafından Posof Türkgözü Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda kaçak içki, tarihi eser eşya ve otomobil parçaları ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
Ardahan'da ekipler tarafından Posof Türkgözü Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda kaçak içki, tarihi eser eşya ve otomobil parçaları ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, kaçak malzeme olduğu istihbaratını alan güvenlik güçleri, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan geçen tırlarda arama çalışması başlattı. Düzenlenen operasyonda kaçak içki, tarihi eser eşya ve otomobil parçaları ele geçirildi.
Yakalanan kaçak malzemeler muhafıza altına alınırken, tır şoförleri hakkında soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN
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