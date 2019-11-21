Son Dakika Haberleri: Posof Gümrük Kapısı'ndan kaçak eşya operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Posof Gümrük Kapısı'ndan kaçak eşya operasyonu - Son Dakika

Posof Gümrük Kapısı'ndan kaçak eşya operasyonu

6 saat önce

Ardahan'da ekipler tarafından Posof Türkgözü Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda kaçak içki, tarihi eser eşya ve otomobil parçaları ele geçirildi.

Posof Gümrük Kapısı'ndan kaçak eşya operasyonu, System.String[]

Ardahan'da ekipler tarafından Posof Türkgözü Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda kaçak içki, tarihi eser eşya ve otomobil parçaları ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, kaçak malzeme olduğu istihbaratını alan güvenlik güçleri, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan geçen tırlarda arama çalışması başlattı. Düzenlenen operasyonda kaçak içki, tarihi eser eşya ve otomobil parçaları ele geçirildi.


Yakalanan kaçak malzemeler muhafıza altına alınırken, tır şoförleri hakkında soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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