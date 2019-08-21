Son Dakika Haberleri: Posof Kaymakamına veda yemeği düzenlendi
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Posof Kaymakamına veda yemeği düzenlendi

1 saat önce

Üç yıldır Ardahan'ın Posof ilçesinde görev yapan Kaymakamı Enver Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.

Posof Kaymakamına veda yemeği düzenlendi, System.String[]

Üç yıldır Ardahan'ın Posof ilçesinde görev yapan Kaymakamı Enver Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.


Erzincan'ın Üzümlü ilçesine tayini çıkan Kaymakam Yılmaz'ın veda yemeğine ilçe resmi kurum müdürleri, memurlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Belediye Başkanı Cahit Ulgar, üç yıldır kaymakamla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Programa katılanla yaklaşık 200 kişinin de teker teker düşünceleri alındıktan sonra Kaymakam Enver Yılmaz, Posof'un güzelliği ve doğasının adeta hayal bile edilemeyecek kadar olduğunu, ancak bunu Posofluların da bilmesi gerektiğini vurgulayarak Posof u terk etmemeleri gerektiğini söyledi.


Konuşmalar sonunda Posof Belediye Başkanı tarafından Kaymakam Yılmaz'a plaket takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekilerek program sonlandırıldı. - ARDAHAN

Enver Yılmaz, Erzincan, Ardahan, Posof, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:28 Kaynak: İHA
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