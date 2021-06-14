Posof sanayi sitesine kavuştu

Ardahan'ın Posof ilçesinde İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan sanayi sitesi faaliyete geçirildi.

Yıllardan beri marangoz, oto tamircileri ve elektrik tesisatçılığı yapanlar kendi evlerinin yanında vefa tarlalarında açtıkları iş yerlerinde çalışırlarken şimdi sanayi sitesinde çalışmaya başladılar.

Posof tekstil atölyesinin altına yapılan sanayi sitesine taşınanlar iç düzenlemelerini tamamlamak için çalışıyorlar. Esnaf dükkanlarını düzenlerken Belediye de sitenin alanını ve çevre düzenlemelerini tamamlamaya devam ediyor. - ARDAHAN