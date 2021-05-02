Posof Site Cami temeli atıldı - Son Dakika

Posof Site Camii yeniden yapılıyor. İlk yapılış tarihi 1975 olan dükkanları ve lojmanları olan Site Camii yıkılarak yerine yeni bir cami yapılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması münasebetiyle Pazar günü atılan temel törenine İlçe Kaymakamı Muammer Mete, Belediye Başkanı ve Cami Dernek Başkanı Cahit Ulgar ve İlçe Müftüsü Osman Gül ile beraber din görevlileri ve cami derneği görevlileri kurallara uygun olarak katıldılar.

Tören Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe müftüsü Osman Gül'ün duasından sonra Kaymakam Murat Mete ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar 'ın selamlama konuşmasından sonra kurban kesildi. Ardından kurdele kesilerek cami inşaatının ilk harcı konuldu.

Yapılan Cami muhteviyatında 5 dükkan, konferans salonu ve okuma salonu da olacak. Caminin maliyetinin 7 milyon lira olacağı belirtildi. - ARDAHAN