Son Dakika Haberleri: Posof'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı
Son Dakika Spor Posof'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı

Posof'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı

2 saat önce

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde devam eden Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı.

Posof'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı, System.String[]

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde devam eden Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı.


Posof Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi amaçlandı.


Çocuklara sporun tanıtılması yeni bireylerin spora kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yolu ile kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren yetkililer, haftanın anlam ve önemine ilişkin etkinlikler ile ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.


Faaliyet programı kapsamında İlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Kurum Amirleri, Öğretmenler, Antrenörler, Öğrenciler ve halkın katılımıyla Posof Kaymakamlığı önünden başlayan yürüyüş Posof Düğün salonu önünde sona erdi.


Hafta içinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren ekiplere hediyeler verildi. Voleybol turnuvasında birinciliği . Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı, ikinciliği İncedere takımı, üçüncülüğü de Türkgözü takımı elde etti. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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