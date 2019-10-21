Posof'ta boşalan köyler yeniden dolmaya başladı

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde sürekli göç verdiği için boşalan köyler yeniden dolmaya başladı. Bazı köyler tamamen boşaldı ve evler de zamanla yıkıldıkları için adeta harabeler oluştu.



Bu köylerden birisi de Posof'un Uluçam köyü. Geçtiğimiz yıllarda köy tamamen boşaldı. Uluçam köyünden olan ancak ilçe merkezinde açtığı iş yerinde çalışırken tamamen boşalan köyünde bir baca tütsün diye ilçede çalışıp köyde ikamet etmeye başlayan Turgay Akyüz, seçimlerde köyünün muhtarı olarak seçildi ve köyünde çiftlik kurmaya başladı.



Muhtar Turgay Akyüz kendisinin muhtarı oldu ve değişik girişimlerle köylülerini tekrar köyüne döndürmeye başladı. Önceden 34 hane olan köy şimdi tekrar geri gelenlerle yaz döneminde 10 haneye kadar ulaştı. Ancak gelenler sonbaharda geri döndükleri için köyde kış aylarında sadece 3 hane yaşıyor.



Köy muhtarı Turgay Akyüz şahsi çabalarıyla yurt dışında olan köylülerini de köyüne dönmesini sağlayarak tersine göçün yaşanmasına neden oldu. - ARDAHAN