Posof'ta dolu yağışı etkili oldu
33 dakika önce
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
'da etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. İlçe merkezinde ağaçların dalları kırıldı.
Yaklaşık bir haftadır bölge genelinde etkili olan sağanak yağış ilçe merkezinde dolu şeklinde etkili oldu.
Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan meyve ağaçları da zarar gördü. Meyveler yerlere dökülürken, bazı ağaçların dalları kırıldı. - ARDAHAN
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