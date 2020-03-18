Posof'ta kar yağışı altında şehitleri andı - Son Dakika

Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof'ta Çanakkale zaferinin 105. Yıldönümü ve Şehitleri düzenlene törenle anıldı.



Hükümet konağı önünde yapılan törende Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldıkta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Mülki idari askeri ve sivil görevlilerinin katılımıyla yapılan törenden sonra Kaymakam Murat Mete makamında törene katılanlarla bir süre sohbet etti. - ARDAHAN