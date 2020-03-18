Posof'ta kar yağışı altında şehitleri andı - Son Dakika

Posof'ta kar yağışı altında şehitleri andı
6 saat önce
Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof'ta Çanakkale zaferinin 105. Yıldönümü ve Şehitleri düzenlene törenle anıldı.
Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof'ta Çanakkale zaferinin 105. Yıldönümü ve Şehitleri düzenlene törenle anıldı.
Hükümet konağı önünde yapılan törende Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldıkta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mülki idari askeri ve sivil görevlilerinin katılımıyla yapılan törenden sonra Kaymakam Murat Mete makamında törene katılanlarla bir süre sohbet etti. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu