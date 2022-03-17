POSOF'TA KAR YAĞIŞI EĞİTİMİ VE ULAŞIMI ENGELLEDİ - Son Dakika

ARDAHAN'ın Posof İlçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Gece boyunca etkisini artıran kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, karayollarında da aksamalar meydana geldi.

Posof ilçesi yakınlarında bulunan ve deniz seviyesinden 2550 metre yükseklikteki Ilgar Geçidi'ni kullanacak ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Türkgözü Sınır Kapısını kullanarak Türkiye'ye giriş yapan ve Ardahan istikametine gidecek birçok TIR'ın Ilgar Dağı Geçidini kullanmasına izin verilmedi. TIR sürücüleri Posof çıkışında bulunan Jandarma Trafik Timleri ekiplerince durdurularak geçişlerine izin verilmedi.

TIR sürücüleri dün akşamdan beri burada beklediklerini kar yağışının durması ve görüş mesafesinin normale dönmesiyle yollarına devam edebileceklerini belirtiler.