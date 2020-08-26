Posof'ta kış hazırlıkları başladı - Son Dakika

- Posof'ta kış hazırlıkları başladı

Ardahanlı kadınlar kış mevsimi öncesi Tarhana yapmaya başladı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde kış hazırlıklarına başlandı.

Posof'un Demirdöven Köyü Hurgeşen mahallesinde kadınlar toplu olarak tarhana yapıyorlar. Posof Demirdöven tarhana yapan kadınlar, bölgede ilk kez tarhanayı kendilerinin yaptıklarını söylediler.

Posof'ta organik tarhana yapabildiklerini söyleyen Posoflu kadınlar, "Burada her şey doğal olduğu için tarhana daha lezzetli olur. Ardahan'ın tarhanasında doğal tereyağı ile kullanıyoruz." dedi.