Posof'ta Korona tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

Dünyayı kuşatan korona virüsünden korunmak için Ardahan'ın Posof İlçesi'nde de bir taraftan dezenfekte çalışmaları devam ederken diğer taraftan vatandaşlar kurallara uymaları konusunda uyarılıyor.



Posof ta artık caddelerde tamamen boşaldı. Köylüler gelmediği için ve ilçe nüfusunun da az olduğundan, evden çıkma yasağına da uyularak caddeler büyük bir sessizliğe bürürdü. Kahveler ve bazı iş yerleri faaliyetlerini durdururken, açık olan marketlerde de gelen müşterilere kolonya ikram ediliyor.



Belediye bu konuda da hassasiyetini artırarak cadde ve sokaklar önce yıkanıyor sonra da ilaçlanıyor. Ekipler kapalı olmasına rağmen camileri de ilaçlıyorlar. - ARDAHAN