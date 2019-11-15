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Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı

6 saat önce

Ardahan'ın Posof ilçesinde Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı ve aile sevgisi anlatıldı.

Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı, System.String[]

Ardahan'ın Posof ilçesinde Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı ve aile sevgisi anlatıldı.


"Yanında Olamadık Yolunda Yürüyoruz" başlıklı program Posof İlkokulu konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'ndan sonra Kur'an tilaveti yapıldı. Günün anlam ve önemiyle ilgili yapılan konuşmadan sonra Peygamber Efendimizin aile ile ilgili hadisleri sinevizyon gösterisi ile anlatıldı. İmam hatip lisesi öğrencilerinin yaptığı sema gösterisinden sonra şiirler okundu.


Öğrenciler tarafından Efendimizin Hayatı oratoryo ile anlatıldı. 40 Hadis ezberlemede okul birincisi olan öğrenciden hadisler sunuldu. İlahi grubunun söyledikleri ilahilerden sonra program sona erdi. - ARDAHAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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