Posof'ta sazlı sözlü şölen

ARDAHAN'ın Posof
ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen, 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu.
? Posof Belediyesi
ve kaymakamlığın katkılarıyla gerçekleştirilen 11'inci 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şölene; Ardahan
Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti
Ardahan Milletvekili Orhan Atalay
, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz
, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar
, Gürcistan
'ın Trabzon
Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik
, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Öztekin Kaşukçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bükler mevkisinde gerçekleştirilen şölende, protokol üyeleri, gençlerin yaptığı ve taşıdığı deve maketine binerek halkı selamladı.
Protokolün yaptığı konuşmaların ardından davul- zurna eşliğinde deve oyunu sahnelendi. Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri deve ekibine bahşiş verdi. Kars Kafkas Üniversitesi Kafkas Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sundu. Yusufeli
Belediyesi Güreş Takımı sporcularının gösterisi alkış aldı. Sanatçı Yener Yılmazoğu ve Çağlayan
Sucu konseriyle renklenen şölende vatandaşlar halay çekti ve göbek attı.
Şölene katılanlara günün anısına birer plaket ve Posof taş bebeği hediye edildi.