Posof'ta TOKİ konutlarında anahtar teslim heyecanı - Son Dakika

Başkan Ulgar, ilçedeki standartların her geçen gün geliştirilerek arttığına dikkat çekerek Posof'tan göç edenlerin doğal güzelliklere sahip ilçelerine tekrar geri dönmeleri için çağrıda bulundu.

Törende konuşan Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yapımı tamamlanan konutlarla ilçedeki önemli bir açığın giderildiğini söyledi.

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