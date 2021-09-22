Posof'ta TOKİ konutlarında anahtar teslim heyecanı - Son Dakika

Posof'ta TOKİ konutlarında anahtar teslim heyecanı

Ardahan'ın Posof ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yapımı tamamlanan konutlarla ilçedeki önemli bir açığın giderildiğini söyledi. Başkan Ulgar, ilçedeki standartların her geçen gün geliştirilerek arttığına dikkat çekerek Posof'tan göç edenlerin doğal güzelliklere sahip ilçelerine tekrar geri dönmeleri için çağrıda bulundu. Konuşmaların ardından 126 dairenin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Anahtar teslimlerinin gruplar halinde sahiplerine verilmeye devam edeceği belirtildi. - ARDAHAN

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