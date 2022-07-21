Posof'ta virajı dönemeyen tır trafiği felç etti - Son Dakika
Üye Girişi

Posof'ta virajı dönemeyen tır trafiği felç etti

21.07.2022 12:03
Posof'ta virajı dönemeyen tır trafiği felç etti

Ardahan-Posof ve Gürcistan Cumhuriyetini birbirine bağlayan uluslararası karayolunda ilerleyen geniş ve uzun tır, rampa yukarı çıkarken keskin virajı alamayınca yolu kapattı.

Ardahan-Posof ve Gürcistan Cumhuriyetini birbirine bağlayan uluslararası karayolunda ilerleyen geniş ve uzun tır, rampa yukarı çıkarken keskin virajı alamayınca yolu kapattı. Tırın yolu kapatmasıyla trafik felç oldu.

Türkgözü Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan üzeri Kafkas ülkelerine giden tırlar Posof ilçesindeki karayolunu kullanarak ilerliyor. Uluslararası karayolunda dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle sürücüler bazen zor anlar yaşıyor. Özellikle bu yolu kullanan tır sürücüleri keskin virajlar nedeniyle yolda kalabiliyor ve yolun kapanmasına neden oluyor. 06 FN 5419 plakalı tır, Posof - Türkgözü sınır kapısı yolunda ilerlerken keskin virajı dönemeyerek yolu kapattı. Uzun uğraşlar sonucunda tıra halat bağlanarak kaldığı yerden çıkarılması güçlükle sağlandı.

Hemen her gün bu çileyi çeken sürücüler, Posof Ilgar Dağı Tüneli'nin bir an önce yapılmasını istiyor. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Tescilli Ardahan çiçek balında son yılların en yüksek verimi bekleniyor Tescilli Ardahan çiçek balında son yılların en yüksek verimi bekleniyor Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu
Kaynak: İHA

Posof Sınır Kapısı, Gürcistan, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Posof'ta virajı dönemeyen tır trafiği felç etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:45 Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
11:31 AFAD'dan genelge! Artan sıcaklıkların ardından ormanlık alanlara giriş yasağı geldi
11:23 Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:10:06. #1.13#
SON DAKİKA: Posof'ta virajı dönemeyen tır trafiği felç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement