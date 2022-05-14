Posof'un ormanlar arasındaki bungalov evleri cezbedecek - Son Dakika

Ardahan'ın Posof ilçesinde belediye tarafından ormanlar arasında yaptırılan bungalov evler, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenleri ağırlayacak.

Gürcistan'a da komşu olan ve doğası ile öne çıkan ilçede, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) destekli 7 bungalov ev hayata geçiriliyor.

Doğayla iç içe yapılan bungalov ev projesinin yaz sezonunda tamamlanması planlanıyor.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, AA muhabirine, Posof'un birçok yönüyle Anadolu'nun şirin ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en kuzeydoğusunda yer alması dolayısıyla ilçenin şu ana kadar çok fazla bilinmediğini ve tanıtılmadığını ifade eden Ulgar, şöyle konuştu:

"Aslında bizim birçok çalışmamız ve projemiz mevcut. Bu çalışmaların başında konaklama gibi önemli projeler yürütmeye karar verdik. İlk olarak SERKA destekli 7 bungalov evin yapımı bitmek üzere. Bunların bazı ince işleri ile çevre düzenlemesi kaldı. Bungalov evler kısa sürede hizmete girdiklerinde bizim için önemli bir turizm altyapısı olacak. Biz buranın potansiyelini önce yerelde daha sonra ise genelde değerlendirmek istiyoruz."

Ulgar, ilçenin göç verdiğine işaret ederek, "Göçün durması ve tersine dönmesi için bu dinamikleri değerlendirmek istiyoruz. Bunları aşama aşama gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tüm hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz." dedi.