Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras - Son Dakika

Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras

17.12.2020 08:18
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras, System.String[]

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne telesiyej kurulacak.

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne telesiyej kurulacak. Vadiyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, yapılacak cam terasla peribacalarını izleme şansı bulacak.

Türkiye- Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki peribacalarının turizmin hizmetine kazandırılması için belediye, çalışma başlattı. İlçe merkezi ile Alköy ve Çamyazı köyleri arasında kalan ve Hıram Vadisi olarak bilinen bölgedeki peribacalarını değerlendirmek istediklerini belirten Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "Vadinin Posof'a bakan kısmında bir telesiyej sistemi kurulacak. Telesiyeje binen turistler vadinin üzerini kuş bakışıyla geçecekler. Üst bölümde kurulacak devasa cam terasta yolculuk son bulacak. Cam teras üzerinde duran yerli ve yabancı turistler, doğal güzelliği izleme şansı bulacak" diye konuştu. Ulgar, pandemi nedeniyle projenin geciktiğini, sürecin atlatılmasıyla birlikte çalışmaya başlayacaklarını bildirdi.


Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras

Gürcistan, Türkiye, Posof, Cam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras - Son Dakika


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