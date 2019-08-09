Posof yaylalarında kar kalmadı
1 saat önce
Her türlü bitkilerin bulunduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde yaz ayının sıcak geçmesi yüksek rakımlarda ki karların erimesine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
Her türlü bitkilerin bulunduğu Ardahan
'ın Posof
ilçesinde yaz ayının sıcak geçmesi yüksek rakımlarda ki karların erimesine neden oldu.
Posof ilçesinde yaz aylarında dahi yaylalarda kar eksik olmazken bu yıl bütün karlar eridi. Sadece Arsiyan dağının bazı yamaçlarında ve Urema yaylasının yüksek yamaçlarında görülebilecek kadar ufacık kar yığınları kaldı.
Bu durumu gören vatandaşlar gelecek kış sezonunda karın az yağacağını ve gelecek sezon kuraklık yaşanacağını ifade ettiler. - ERZURUM
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