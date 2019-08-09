Son Dakika Haberleri: Posof yaylalarında kar kalmadı
Son Dakika Güncel Haber

Posof yaylalarında kar kalmadı

1 saat önce

Her türlü bitkilerin bulunduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde yaz ayının sıcak geçmesi yüksek rakımlarda ki karların erimesine neden oldu.

Posof yaylalarında kar kalmadı, System.String[]
Her türlü bitkilerin bulunduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde yaz ayının sıcak geçmesi yüksek rakımlarda ki karların erimesine neden oldu.

Posof ilçesinde yaz aylarında dahi yaylalarda kar eksik olmazken bu yıl bütün karlar eridi. Sadece Arsiyan dağının bazı yamaçlarında ve Urema yaylasının yüksek yamaçlarında görülebilecek kadar ufacık kar yığınları kaldı.

Bu durumu gören vatandaşlar gelecek kış sezonunda karın az yağacağını ve gelecek sezon kuraklık yaşanacağını ifade ettiler. - ERZURUM
Ardahan, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı
Yolda tartıştığı ATO meclis üyesini sokak ortasında öldürüp karakol önünde intihar etti Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı Kısmetse Olur programında tanışan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşanma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:53:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Posof yaylalarında kar kalmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]