Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü - Son Dakika

- Posof yılın ilk kar yağışı ile beyaza büründü
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Sıcak havanın etkili olmasına rağmen gece başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.
Posof vadisi yeşilliğini korurken yüksek yerler beyaza büründü. 2 bin 550 Rakımlı Ulgar dağı, 3 bin 200 rakımlı Arsiyan dağı ve Urema yaylasıyla Acaristan sınırındaki Şahana tepesi de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:09 - Kaynak: İHA
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