Posof yine beyaza büründü - Son Dakika
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Posof yine beyaza büründü

6 saat önce

Ardahan'ın Posof ilçesi yeniden beyaza büründü.

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Ardahan'ın Posof ilçesi yeniden beyaza büründü. Bölgede bir süredir etkili olan sağanak yağış dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönüştü. "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü yeniden gerçekleşirken köylerde kazma kürek yakılmasa da kalorifer ve sobalar yakılmaya devam ediliyor.


Yağan kar fazla kalmadan yollarda erken, dağlarda ve yaylalar uzun bir aradan sonra yeniden beyaza yüründü. Okulların tatil olması nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmadı. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:49 Kaynak: İHA
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