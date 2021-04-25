'Post-Covid-Sendrom' doğal yollarla tedavi edilebilir - Son Dakika

Kovid-19 geçirenlerde, birçok kalıcı hasar oluşabildiğini kaydeden Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, bu rahatsızlıkları doğal yollarla tedavi edebilmenin mümkün olduğunu söyledi. Öncelikle beslenme, uyku ve egzersiz düzenine dikkat ederek vücudun detoks yönünün harekete geçirilmesi gerektiğini dile getiren Koran, hem vücutta oluşan hasarları hem de psikolojik sorunları gidermek için tüketilebilecek yağ ve çay karışımları ile ilgili bilgi verdi.

Koronavirüs geçiren hastalarda uzun süre baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik, kaşıntı, tat ve koku kaybı gibi rahatsızlıklar devam edebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, tıp literatürüne 'Post-Covid-Sendrom' olarak geçen bu durumu, aktarlardan temin edilebilecek malzemeler ile doğal yollardan da evde tedavi etmenin mümkün olduğunu söyledi.

VÜCUDU DETOKS YÖNÜNDE HAREKETLENDİRİN

Kovid-19 gibi ağır virüsler ile mücadelenin ardından uyku, beslenme ve egzersiz düzenine özen gösterilerek vücudun detoks yönünden hareketlendirilmesi gerektiğini kaydeden Koran, "Şimdi koronavirüs ve benzeri ağır virüslerden sonra vücutta bir hasar meydana gelebiliyor. Ağır metaller, toksinler, virüs artıkları oluyor. Bunları vücuttan atmak için özellikle antioksidan özelliği yüksek gıdaları tüketmemiz gerekiyor. Havuç, fesleğen, kırmızı turp, zencefil gibi C ve E vitamini ağırlıklı besinler olabilir. Yine mevsime uygun sebze ve meyveleri tüketmek sağlıklı olacaktır. Uyku kalitesi önemli bir konu. Karanlık bir ortamda 7 saatlik bir uyku, melatonin hormonu salgısını artıracaktır. Bu da hücre içinde biriken toksinleri temizlemede önemli bir rol oynuyor. Bunun dışında dengeli beslenip, egzersiz yaparak, sigaradan ve stres uzak durarak vücudu detoks yönünde hareketlendirmede fayda olacaktır. Ayrıca, mutlaka günde 2-3 litre su içilmeli" diye konuştu.

GÖĞÜS AĞRISI, ÖKSÜRÜK VE KOKU KAYBI İÇİN BUNLARI TÜKETİN

Koronavirüs sonrası devam eden rahatsızlıklar arasında en çok göğüs ağrısı, öksürük ve koku kaybı olduğunu belirten Koran, çeşitli yağlarla göğüs ağrılarını ve koku kaybını gidermenin mümkün olduğunu söyleyerek, "Post-covid sendromunda ağrıları olan çok fazla hasta oluyor. Bu ağrıları gidermek ya da etkisini azaltmak için Hindistan cevizi yağı, kayısı çekirdeği yağı, shea butter yağı (karite yağı), karanfil yağı ve ardıç yağı karıştırılarak ağrıyan yerlere uygulanabilir. Hastalıktan sonra en sık gördüğümüz rahatsızlıklardan biri de koku kaybı. Bunu gidermek için okaliptüs yağı, nane yağı gibi keskin kokular burun ucu ya da yakaya düzenli bir şekilde damlatılabilir. Böylece koku hücreleri ve sinirlerini harekete geçirerek, duyu eski haline getirilebilir" dedi.

Öksürük ve balgam problemi yaşayanların bitkisel çaylar tüketebileceğini söyleyen Serhat Koran, şöyle konuştu:

"Balgam ve öksürük de çok sık karşılaştığımız şikayetlerden biri. Balgam ve öksürüğü gidermek için ıhlamur ve adaçayını tavsiye ediyoruz. Kuşburnu çayı ve yeşilçay da tüketilebilir. Çünkü kuşburnu çayı, vücut direncini arttıran ve çok güçlü bir antioksidan özelliği olan bir çay. Yeşilçay da metabolizmayı hızlandıran bir detoks yöntemi. Maydonoz çayı, mate çayı, rooibos çayı da post-covid sendormunda önerebileceğimiz çaylardan. Bu çaylar da vücudun hareketlenmesini ve hücrelerin temizlenmesini sağlayan çaylar. Ayrıca hodan yağı, günlük yağı ve selvi yağını göğüs üzerine sürerek geçmeyen öksürükte rahatlama sağlayabiliriz."

ANKSİYETE VE UYKUSUZLUĞU RAHATLATICI ÇAYLAR TÜKETİN

Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, Kovid-19'u ağır geçiren hastaların hem hastalık sürecinde hem de sonrasında psikolojik problemler de yaşayabildiğine dikkat çekti. Koran, "Koronavirüs sonrası stres, anksiyete, uykusuzluk gibi psikolojik sıkıntılar da yaşanabiliyor. Bu anlamda papatya çayı, rezene çayı tüketilebilir. Hatta rezene çayı duş alırken, küvetteki suyun içerisine de eklenebilir. Bunun dışında vetiver ve bergamot yağları tercih edilebilir. Bu yağların, rahatlatıcı etkisi vardır" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ EN ÇOK LİMON VE MAYDANOZ TÜKETİYOR

Kovid-19 hastalığını atlatan Cemal Korkmaz, "Sonrasında yeşil çay tükettik, hala tüketiyoruz. Karadenizliyiz, orada yetiştirdiğimiz normal çayı da tüketiyoruz. Bu hastalıkla ilgili başka çaylar var mı bilmiyorum ama limon da çok tüketiyoruz. Doğal beslenmeye çalışıyoruz" dedi.

Koronavirüs atlattıktan sonra devam eden sırt ağrılarını gidermek için bitkisel ürünler tüketmeyi tercih ettiğini söyleyen Şengül Civan, "Hastalığı atlattıktan sonra sarı kantaron otunu kullandım. Sağlık çalışanı bir arkadaşım tavsiye etmişti. Hem hastalık sürecinde hem de sonrasında kullandım. Su bitene kadar tüketilmesi gerekiyor. Onun ardından da propolis ve polenle ile bal karışımı kullandım ve hala kullanmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Hastalığı atlattıktan sonra halsizlik ve ağrı şikayetleri olduğunu söyleyen bir diğer vatandaş ise, "Benim hayatımda her zaman tükettiğim tek şey limondur. Sürekli kaynatıp içerim. Ek olarak, ara sıra, soğan kaynatıp içiyorum. Bence birçok kişi limon, soğan ve maydonoz, dereotu gibi evde bulunabilecek bitkileri de kaynatıp, suyunu içmeli" diyerek kovid-19 sonrasında bitkisel yollarla ağrıların etkisini azalttığını söyledi.

Koronavirüsün ardından ağrıları olmayan ancak her ihtimale karşı doğal yöntemlerle kendini korumaya özen gösterdiğini Zeki Terzi ise, "Bitkisel olarak sadece maydonoz suyunu kaynatıp içtim. Çok limon tükettim. Evin içinde hareket etmeye çalıştım. Hem hastalık sürecinde hem de sonrasında doğal yöntemlerle kendimi korumaya çalıştım" dedi.