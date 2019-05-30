Posta dağıtım aracı yokuşta asılı kaldı

İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde sürücüsünün rampada geri kaçırdığı posta dağıtım aracı, dik yokuşlu sokağın başında asılı kaldı, devrilme tehlikesi bulunan araçta mahsur kalan sürücü polis ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Esendere
Mahallesi 52/15 Sokağın başında 06 ADJ 923 plakalı PTT
'ye ait posta dağıtım aracı ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle rampada geri kaçtı.
Kaldırıma çıkan ve bir evin duvarına çarparak duran aracın ön tekeri dik yokuşun başında havaya kalktı.
Devrilme tehlikesinin yaşandığı araçta mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine gelen polis ekibinin yardımıyla çıkarıldı.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılan araçtaki kargo ve evraklar, PTT yetkililerinin kaza yerine çağırdığı başka bir araca nakledilerek dağıtıma devam edildi.