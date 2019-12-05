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Posta dağıtım merkezi çalışanları eylemde

6 saat önce

İstanbul Anadolu Yakasındaki PTT dağıtım merkezinde çalışan postacılar, kendilerine mevzuata aykırı şekilde ağır yük taşıtıldığını ve duruma tepki gösterdiklerinde müdürleri tarafından küfür ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek eylem yaptı.

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İstanbul Anadolu Yakasındaki PTT dağıtım merkezinde çalışan postacılar, kendilerine mevzuata aykırı şekilde ağır yük taşıtıldığını ve duruma tepki gösterdiklerinde müdürleri tarafından küfür ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek eylem yaptı. İş yeri önünde toplanan çalışanlar kendilerine gösterilen muameleyi protesto etti.


İstanbul Acıbadem'de bulunan PTT dağıtım merkezinde çalışan postacılar, kendilerine mevzuata aykırı şekilde fazla ağır yük taşıtıldığını, bu duruma itiraz ettiklerinde ise müdürleri tarafından küfür ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ettiler. Ayrıca çalışanlar kendilerinin işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini iddia ettiler. Bunun üzerine çalışanlar eylem yapma kararı aldı. İş yapmayı bırakan dağıtım merkezi çalışanları, bugün iş yeri önünde toplandı. Postacılar, kendilerine gösterilen muameleyi eylem yaparak protesto ettiler. - İSTANBUL

İstanbul, Acıbadem, PTT, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
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