Posta dağıtırken motosikleti çalındı - Son Dakika

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Mehmet Özcan, "Teslim edilmesi gereken postaları alıp binaya girdim. Anahtar motosikletin üzerindeydi. Aşağı indiğimde bıraktığım yerde göremeyince hemen polisi ve amirlerimi aradım. Buraya bırakıp, kaçmışlar" dedi.

Antalya 'da PTT görevlisi Mehmet Özcan 'ın dağıtım yaparken park ettiği motosikleti çalındı. Motosiklet , GPS sistemi sayesinde 3 sokak uzaklıkta park halinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık