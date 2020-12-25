Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 09:13
Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, AA'nın

Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İskeçeli, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" başlıklı fotoğrafını tercih eden İskeçeli, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" isimli fotoğraflara oy verdi.

İskeçeli, geçmişten bugüne göçmenlerin durumunun kendisini etkilediğini, bu sebeple haber kategorisinde göçmenlerin umuda yolculuğuna oy verdiğini anlattı.

Spor kategorisinde seçtiği fotoğrafa ilişkin İskeçeli, "Bu fotoğrafı nasıl değerlendirdik hatırlamıyorum ama bugün gelse manşet önerim olur. Çocukların spor aşkı. Kendilerine bir alan yaratmışlar büyüklerin yardımıyla belki ama bizim Posta Gazetesi olarak en içimize dokunan fotoğraflardan biri o yokluktan bir şey var eden çocuklar." dedi.

İskeçeli, yaşam kategorisinde tercih ettiği fotoğrafa ilişkin, "Bir tas çorba kaynatmışlar ve yedikleri lokmayı develeriyle paylaşıyorlar. Yokluğun içinde bunların bonkörlüğü beni etkiledi. Onun için bu fotoğrafı seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

"Anadolu Ajansının fotoğraf çalışmalarını dikkatle her gün tarıyoruz"

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını başarılı bulduğunu belirten İskeçeli, foto muhabirlerinin gazeteciliğin emektarlarından olduğunu söyledi.

Güzel fotoğrafların gazete hazırlayan yetkililerin işini kolaylaştırdığına vurgu yapan İskeçeli, "Bazen öyle bir fotoğraf geliyor ki tam sayfa yer verseniz bile hakkını veremiyorsunuz. Öyle fotoğrafların altına uzun cümleler kurmaya gerek yok, bir cümle yazmanız yeterli. Fotoğraf her şeyi anlatıyor ve fotoğrafın kendisi haber oluyor. Onun için bizim mesleğin olmazsa olmazı." ifadesini kullandı.

AA'nın dünyanın dört bir yanından başarılı fotoğraflar ürettiğini belirten İskeçeli, "Posta Gazetesi zaten ajans haberleri üzerinde özgün bir gazetecilik yapmayı kendine hedef belirlemiş bir gazete. Öyle geniş muhabir ağlarımız yok. Biz ajans haberine, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraflara bakarak gazetemizi hazırlıyoruz. Onun için en sıcak gelen gazeteyi yapıyoruz. Renkli gazete yapıyoruz, bu sebeple fotoğraf bizim olmazsa olmazımız. Ajanstan da herhalde en çok görsel kullanan gazetelerden biri bizizdir. O yönden de hem Anadolu Ajansının fotoğraf çalışmalarını dikkatle her gün tarıyoruz, hem de çok memnunuz." diye konuştu.

Posta Gazetesi, Mustafa Çavuş, Özkan Bilgin, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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