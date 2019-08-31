Posta güvercinleri "bilinçsiz avcılık" kurbanı

Edirne'deki tesiste profesyonel eğitmenler eşliğinde yarışmalara hazırlanan posta güvercinlerinin bilinçsiz avcılarca avlanması tepki çekti.

Edirne'de sportif amaçla yetiştirilen yüzlerce posta güvercini, ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışıyor.

Güvercinler, içerisinde yaralı kuşların tedavilerinin yapıldığı bölümler ile özel bölmeleri olan "Kolombodrum" adı verilen tesiste profesyonel eğitmenler eşliğinde eylül ayının ortalarında düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyor.

Edirne Profesyonel Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği Üyesi ve eğitmen Cesur Pakarda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu güvercinlerin son zamanlarda bilinçsiz avcılar tarafından telef edildiğini söyledi.

Pakarda, posta güvercinlerinin büyük emeklerle eğitildiğini ve büyük yarışlara hazırlandığını belirterek, "Bu hayvanlar grup halinde uçuyor. Av hayvanı değiller. Avcıların çok dikkatli olmasını istiyoruz. Bu kuşlara ateş etmesinler. Dönemine göre hangi yabani hayvanı avlamak serbestse onları avlasınlar." dedi.

"Antrenman için uçan güvercinler vuruluyor"

Güvercin Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Güler de merkezde dünyanın farklı yerlerinden yetiştirilmek üzere getirilen 2 binin üzerinde güvercin olduğunu ifade etti.

Posta güvercinlerinin yabani hayvan olmadığını vurgulayan Güler, güvercin sahipleri ve eğitmenlerin bir güvercini yarışa hazırlamak için maddi ve manevi emek sarf ettiğini dile getirdi.

Posta güvercinlerinin antrenman için salındıkları bölgelerde bilinçsiz avcılar tarafından vurulduğunu anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Trakya'da birçok avlak alan var. Biz 'avcılık yapılmasın' demiyoruz ancak sadece av hayvanlarının limitler dahilinde avlanmasını istiyoruz. Posta güvercinleri av hayvanı değil. Son 2-3 günde 250'ye yakın hayvanımız vuruldu. Bunun tek sebebi bilinçsiz avcılık. Bizler için bu hayvanlar çok değerli. Biz avcı dernekleriyle de görüştük. Onlar da bu konuda çok hassas ve duyarlılar."

Bir posta güvercininin maliyetinin en az 5 bin liradan başladığına dikkati çeken Güler, "Bunlar özel kuşlar. Merkezimizde değeri 20 bin lirayı bulan kuşlar var. Özelliklerine göre kuşların fiyatı değişiyor. O yüzden bu kuşların vurulması bizi çok üzüyor. " dedi.