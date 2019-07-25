Son Dakika Haberleri: Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi
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Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi

1 saat önce

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla taşınan, değeri 22 avroya kadar olan eşya, tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla teslim edilecek.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi, System.String[]
Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla taşınan, değeri 22 avroya kadar olan eşya, tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla teslim edilecek.
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla firmalar adına gelen ve önemli değeri olmayan, satışa konu edilmeyecek veya üretimde girdi olarak kullanılmayacak nitelikte, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın hızlı ve kolay bir şekilde tesliminin sağlanması amacıyla, değeri 22 avroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.
Söz konusu eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapma konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi.
Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük vergilerinden muaf olan inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın operatör yetkisi kapsamında hızlı kargo firmaları ile posta idaresi tarafından beyanına imkan sağlandı.
Posta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:20 Kaynak: AA
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