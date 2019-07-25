Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi
57 dakika önce
Değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.
Değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:32
10 ayda 35 trafik cezası yiyen sürücü: Kurallara uyalım Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu