Son Dakika Haberleri: Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi
Son Dakika Ekonomi Haber

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi

57 dakika önce

Değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi, System.String[]
Değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 ayda 35 trafik cezası yiyen sürücü: Kurallara uyalım Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:29:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]