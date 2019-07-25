Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi

Değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.

Değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.

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