Posta ve kargo sektöründe 'standart'lı dönüşüm
1 saat önce
PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle posta ve kargo sektörünün meslek standartlarını belirleyeceklerini belirtti.
PTT
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:58
AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle posta ve kargo sektörünün meslek standartlarını belirleyeceklerini belirtti.
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