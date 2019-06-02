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Posta ve kargo sektöründe 'standart'lı dönüşüm

1 saat önce

PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle posta ve kargo sektörünün meslek standartlarını belirleyeceklerini belirtti.

Posta ve kargo sektöründe 'standart'lı dönüşüm, System.String[]
PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle posta ve kargo sektörünün meslek standartlarını belirleyeceklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:58 
PTT, Ekonomi
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