PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergi, 15 Eylül 'e kadar Osmangazi 'de gezilebilecek.

Kaynak: AA

Osmangazi, Eylül, Bursa, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PTT, 'Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı' konulu pul sergisi düzenledi - Son Dakika

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