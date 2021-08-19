Postacı filmi ne zaman çekildi? Postacı filmi oyuncuları ve konusu

Postacı, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği 1984 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik paylaşmıştır.
POSTACI KONUSU
Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.
POSTACI KONUSU
Kemal Sunal - Adem
Fatma Girik - Sevtap
Erdal Özyağcılar - Latif
İhsan Yüce - Rasim
Nezahat Tanyeri - Adem'in Annesi
Gülümser Gülhan - Petra
Yaşar Güner - Müzezzin Lütfü
Ulvi Alacakaptan - Şükrü
Necdet Yakın - Selami
Cevdet Arıkan - Polis
Ali Karagöz - Ahmet
Tuncer Sevi
Ahmet Açan
Jale Efecik - Berna
Can Kolukısa - Ferit
Orkide Erdem
Sabahat Işık
Nezih Tunar
Nubar Terziyan - Nuri Amca
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