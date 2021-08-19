Postacı filmi ne zaman çekildi? Postacı filmi oyuncuları ve konusu

Postacı, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği 1984 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik paylaşmıştır.

POSTACI KONUSU

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

POSTACI KONUSU

Kemal Sunal - Adem

Fatma Girik - Sevtap

Erdal Özyağcılar - Latif

İhsan Yüce - Rasim

Nezahat Tanyeri - Adem'in Annesi

Gülümser Gülhan - Petra

Yaşar Güner - Müzezzin Lütfü

Ulvi Alacakaptan - Şükrü

Necdet Yakın - Selami

Cevdet Arıkan - Polis

Ali Karagöz - Ahmet

Tuncer Sevi

Ahmet Açan

Jale Efecik - Berna

Can Kolukısa - Ferit

Orkide Erdem

Sabahat Işık

Nezih Tunar

Nubar Terziyan - Nuri Amca