Postacı insansı robot satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Postacı insansı robot satışa çıktı - Son Dakika

Postacı insansı robot satışa çıktı

6 saat önce

ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği 'postacı' olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu.

Postacı insansı robot satışa çıktı, System.String[]

ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği 'postacı' olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu. Robotun ilk alıcısı ise Ford oldu.

Firmanın The Verge'e yaptığı açıklamada, Ford'un otonom kargo projesini test etmek için 2 Digit aldığı belirtildi. Digit'lerin otonom kargo araçlarına yerleştirilerek, paketleri müşterilerin kapılarına götürmesi bekleniyor.

Digit, yetişkin bir insan boyutunda 2 bacaklı bir robot. Digit, 18 kilograma kadar olan eşyaları taşıyabiliyor. Kameralar ve lidar sensörleri kullanarak yarı-özerk gezebilen Digit aynı zamanda rehber olmadan kutuları yerden kaldırıp, geri koyabiliyor.

Öte yandan Firma, insansı robot Digit'in fiyatını açıklamadı.

Görüntü Dökümü

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-Digit'in kutu alması

-Oda boyunca taşıması

-Masanın üzerine koyması

-Digit'in masanın üzerinden kutu alıp diğer robota vermesi


Amerika Birleşik Devletleri, Ford, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:08 Kaynak: DHA
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