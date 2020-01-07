Postacı insansı robot satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Postacı insansı robot satışa çıktı - Son Dakika

Postacı insansı robot satışa çıktı

7 saat önce

ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği 'postacı' olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu.

ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği 'postacı' olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu. Robotun ilk alıcısı ise Ford oldu.

Firmanın The Verge'e yaptığı açıklamada, Ford'un otonom kargo projesini test etmek için 2 Digit aldığı belirtildi. Digit'lerin otonom kargo araçlarına yerleştirilerek, paketleri müşterilerin kapılarına götürmesi bekleniyor.

Digit, yetişkin bir insan boyutunda 2 bacaklı bir robot. Digit, 18 kilograma kadar olan eşyaları taşıyabiliyor. Kameralar ve lidar sensörleri kullanarak yarı-özerk gezebilen Digit aynı zamanda rehber olmadan kutuları yerden kaldırıp, geri koyabiliyor.

Öte yandan Firma, insansı robot Digit'in fiyatını açıklamadı.

Postacı insansı robot satışa çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Ford, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri
Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi

Son Dakika Haberleri
19:52 Şişli'de reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü - Son Dakika
19:52 Kadıköy'de polise silahlı saldırı - Son Dakika
19:52 Samsun'da emniyet müdürü yere oturup minik misafirlerine kitap okudu - Son Dakika
19:50 Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
19:50 Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika
19:12 Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:55:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Postacı insansı robot satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]