Son Dakika Haberleri: Postacı ve Kurye Kılığında Senet İmzalatan 15 Kişi Gözaltına Alındı

Postacı ve Kurye Kılığında Senet İmzalatan 15 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Kayseri'de, postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı gibi kurum kıyafetlerini giyerek maddi durumu iyi olan vatandaşlara senet imzalatan ve haksız kazanç elde eden 15 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Postacı ve Kurye Kılığında Senet İmzalatan 15 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kayseri'de, postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı gibi kurum kıyafetlerini giyerek maddi durumu iyi olan vatandaşlara senet imzalatan ve haksız kazanç elde eden 15 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak-Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Nitelikli Dolandırıcılık ve Tehdit suçlarından yapılan soruşturma çerçevesinde operasyon yapıldı. Suç örgütü birlikteliği içerisinde hareket eden şüphelilerin, postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı adı altında kurum kıyafetlerini giyerek, daha önceden tespitini yaptıkları iş adamları ve maddi durumu iyi olan vatandaşlara, tebligat imzalatma yöntemini kullanarak, hileli yollarla imzalatmış oldukları senetler üzerine yüksek meblağlar yazıp icra takibi başlatarak haksız kazanç elde etmeleri iddiaları nedeniyle başlatılan operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri Sulh Ceza Hakimliklerinden alınan iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması kararları kapsamında teknik ve fiziki takipli olarak yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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