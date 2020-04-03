Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi - Son Dakika
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Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında yardıma ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından verilen yardım paraları, postacılar tarafından kapı kapı gezilerek dağıtılıyor.

Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında yardıma ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından verilen yardım paraları, postacılar tarafından kapı kapı gezilerek dağıtılıyor. Ekipleri görünce şaşıran vatandaşlar, yardım parası olduğunu öğrencince mutluluk yaşadılar.


Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Düzce'de devletten yardım alan vatandaşlar, paralarını alabilmek için PTT şubelerine akın etti. Sosyal mesafe gibi koruyucu tedbirlere aldırmayan vatandaşların oluşturduğu izdiham nedeniyle korona virüs salgınının artması ihtimaline karşın PTT şubeleri ise geçici olarak kapatıldı. Yardım parasını almak isteyen vatandaşlara ise yardımları emniyet güçleri ve postacılar tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerinde ödenmeye başladı. Bu kapsamda Düzce'de ihtiyaç yardımı alan 3 bin 200 aileye yardım paraları polis, mahalle bekçisi ve postacıdan oluşan komisyonlar tarafından dağıtıldı.


Yardım paralarını dağıtmak için PTT şubesi önünden hareket eden komisyonlar, kapı kapı gezerek Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın belirlediği ihtiyaç sahiplerine hem devletin bağladığı aylıkları hem de korona virüs tedbirleri çerçevesinde verilen 1000 liralık yardımlarını aldılar. Polisi ve postacıyı karşısında gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise dualar ederek mutluluklarını ekiplerle paylaştı. Kapıya kadar gelen yardım parasını alan bir yaşlı bir kadın ise, "Çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun. Korona virüs nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Böyle bir olanakla ihtiyacımız olan paramız elimize kadar geldi" dedi.


Polis ekipleri ise vatandaşları evde kalmaları ve paralarını aldıktan sonra ellerini yıkamaları ve dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulundular. Gün boyu devam edecek yardımlarda Düzce il merkezinde 3 bin 200 kişiye çeşitli kalemlerde yardım paraları dağıtılacak. - DÜZCE

Düzce, Polis, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:57 Kaynak: İHA

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