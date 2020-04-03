Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi - Son Dakika

Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi

25 dakika önce

Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi Postacılar kapıyı para vermek için çaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında yardıma ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından verilen yardım paraları, postacılar tarafından kapı kapı gezilerek dağıtılıyor.

Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi

Postacılar kapıyı para vermek için çaldı

DÜZCE - Korona virüs tedbirleri kapsamında yardıma ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından verilen yardım paraları, postacılar tarafından kapı kapı gezilerek dağıtılıyor. Ekipleri görünce şaşıran vatandaşlar, yardım parası olduğunu öğrencince mutluluk yaşadılar.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Düzce'de devletten yardım alan vatandaşlar, paralarını alabilmek için PTT şubelerine akın etti. Sosyal mesafe gibi koruyucu tedbirlere aldırmayan vatandaşların oluşturduğu izdiham nedeniyle korona virüs salgınının artması ihtimaline karşın PTT şubeleri ise geçici olarak kapatıldı. Yardım parasını almak isteyen vatandaşlara ise yardımları emniyet güçleri ve postacılar tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerinde ödenmeye başladı. Bu kapsamda Düzce'de ihtiyaç yardımı alan 3 bin 200 aileye yardım paraları polis, mahalle bekçisi ve postacıdan oluşan komisyonlar tarafından dağıtıldı.

Yardım paralarını dağıtmak için PTT şubesi önünden hareket eden komisyonlar, kapı kapı gezerek Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın belirlediği ihtiyaç sahiplerine hem devletin bağladığı aylıkları hem de korona virüs tedbirleri çerçevesinde verilen 1000 liralık yardımlarını aldılar. Polisi ve postacıyı karşısında gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise dualar ederek mutluluklarını ekiplerle paylaştı. Kapıya kadar gelen yardım parasını alan bir yaşlı bir kadın ise, "Çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun. Korona virüs nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Böyle bir olanakla ihtiyacımız olan paramız elimize kadar geldi" dedi.

Polis ekipleri ise vatandaşları evde kalmaları ve paralarını aldıktan sonra ellerini yıkamaları ve dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulundular. Gün boyu devam edecek yardımlarda Düzce il merkezinde 3 bin 200 kişiye çeşitli kalemlerde yardım paraları dağıtılacak.

Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi

Düzce, Polis, PTT, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:17 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü İETT ŞOFÖRLERİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMADI Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı         
16:02
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı         
15:58
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu         
15:55
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek         
15:54
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı         
15:39
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak         
15:35
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz         
15:20
Hakan Aygün sosyal medyadaki Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı         
15:15
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi         
15:07
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu         
15:07
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek         
14:58
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış         
14:53
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 17:43:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Postacılar bu defa para vermek için kapı kapı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]