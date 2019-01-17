Postacılardan Anlamlı Teslimat

Postacılardan anlamlı teslimatKIRŞEHİR - PTT Çalışanları Dayanışma Derneği üye ve gönüllüleri, Ankara'da sokak hayvanları için anlamlı teslimat yaptı.

Postacılardan anlamlı teslimat



KIRŞEHİR - PTT Çalışanları Dayanışma Derneği üye ve gönüllüleri, Ankara'da sokak hayvanları için anlamlı teslimat yaptı.

Ankara Etimesgut Posta Dağıtım Merkezine giderek yem alan PTT-Der üyeleri ve çalışanları sokak hayvanlarının aç kalmaması için posta dağıtımı gibi yem dağıtımı yaptı.

Aç hayvan kalmamasını istiyorsanız sokak sokak gezmeniz gerekir diyen PTT-DER Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu, PTT'nin bütün sokakları gezen ekiplerinin olduğunu söyledi. Tokluoğlu, "Bir şehirde aç hayvan kalmamasını istiyorsanız, o şehri sokak sokak sokak gezerek hayvanlarına ulaşmanız gerekir. Bu ise pek mümkün değil. Halbuki bizim bütün kentin sokaklarını gezen ekibimiz var. Bizde PTT çalışanları Dayanışma Derneği olarak her postacımızın çantasına bir paket hayvan maması koyarsak aç bir hayvan gördüklerinde çıkarıp önlerine atabilirler" dedi.

PTT-DER'in projesi ile sokak hayvanlarının insanlara saldırmasının önlenebileceğini ifade eden Etimegut Posta Dağıtım Merkezi Baş Dağıtıcısı Nazif Koç, dağıtımlarda taşıdıkları kedi ve köpek mamalarıyla hayvanların da insanlara saldırmasının önüne geçilebileceğini belirtti. Baş dağıtıcı Koç, "Eskiden kargo dağıtırken sokak hayvanlarını görüyorduk ve elimizden bir şey gelmiyordu. PTT çalışanları Dayanışma Derneği sayesinde sokak hayvanlarına kedi köpek mamaları taşıyoruz. Postacı gördüğünde havlayan köpekler değil şefkatle merhametle yaklaşan köpekler görmekteyiz. Bu da bizi memnun ediyor.

Son zamanlarda aç kalan sokak köpeklerinin insanlara saldırdıklarını duymaktayız. Biz bu proje ile inşallah hayvanların aç kalmasını önleyip insanlara saldırmalarının önünü keseceğiz. Postacıların girmediği cadde sokak yoktur, bu sayede bütün sokak hayvanlarına ulaşmış olacağız. Bundan sonra aç hayvan istemiyoruz" diye konuştu.

PTT-DER Samsun merkezli olarak faaliyetlerini yurt içerisinde yaptığı organizasyonlarla sürdürüyor.

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