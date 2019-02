Postmodern Bir Darbenin Anatomisi" Konferansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle milletin değerlerinin yükseldiği bir dönem yaşandığını belirterek, "Ekonomik olarak olarak ayağımızdaki prangalardan bir bir kurtulduk ama asıl bize yaşatılan 28 Şubat zulümlerinin son bulduğu bir dönem yaşadık. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat Allah'a hamdediyoruz ki 5 yıl gibi bir sürede bertaraf edilmiş oldu." dedi.



İstanbul Üniversitesinin Doktora Salonunda düzenlenen "Postmodern Bir Darbenin Anatomisi" konferansında konuşan Kaya, İstanbul Üniversitesinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Burada çok acı günler yaşadıklarını ancak bu günlerin ders alınması gereken günler olarak kalması gerektiğini vurgulayan Kaya, bundan tam 22 yıl önce seçilmiş hükümete karşı bir darbe girişiminde bulunduğunu, bunun daha önceki darbelerden farklı geliştiğini anlattı.



28 Şubat'ın, ordunun, medya, yargı ve sivil toplum kuruluşlarını kullanarak hükümeti istifa etmek zorunda bıraktığı bir süreç olduğunu dile getiren Kaya, bu nedenle bu darbenin "postmodern" olarak anıldığını kaydetti.



Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölüm yılı dolayısıyla kendisini rahmetle yad ettiğini belirten Kaya, 28 Şubat sürecinde gelişen olayları ve Erbakan'ın hükümeti kurma sırasında yaşadığı zorlukları anlattı.



Kaya, hiçbir somut gerekçesi olmayan sebepler ve medyanın yalan manşetleriyle 28 Şubat sürecinin yaşandığını ifade ederek, "O dönem MGK'nın 18 maddelik kararlar silsilesini baskı altında imzalatmak için rahmetli hocamızla çok uğraştılar. Hükümetin düşmesinin ardından çok baskılara maruz kaldık, özellikle de inançlı kesim." diye konuştu.



Milyonlarca insanın namaz kıldığı için fişlendiğini dile getiren Kaya, eşi başı örtülü diye birçok vatansever subayın ordudan atıldığını söyledi.



Başı örtülü olduğu için birçok insanın okuldan da atıldığını belirten Kaya, İstanbul Üniversitesinin de o dönemdeki başörtüsü yasağının en katı şekilde uygulandığı yerlerden biri olduğunu kaydetti.



Kaya, şu an bakınca bunların çok uzak olaylar gibi göründüğünü dile getirerek, "Bunları konuşmak, anlatmak bunları hatırda tutmak zorundayız. Geçmişten ders almak adına. Biz başı açık ile başı örtülü kardeşiz ve aramızda fark yok, birlikte Türkiye'yiz. Biz 81 milyon, bütün farklılıklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğine hizmet etmek üzere gece-gündüz demeden çalışan insanlarız." ifadelerini kullandı.



"5 yıl gibi bir sürede bertaraf edilmiş oldu"



28 Şubat sürecinde Türkiye'nin ekonomik anlamda da büyük bedeller ödediğini anlatan Kaya, Türkiye'deki her darbenin arkasında olan dış güçlerin bu post-modern darbenin de arkasında yer aldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinden çıktıktan sonra yol arkadaşlarıyla "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek AK Parti'yi kurduğunu belirten Kaya, "AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu milletin değerlerinin yükseldiği bir dönem yaşadık. Ekonomik olarak olarak ayağımızdaki prangalardan bir bir kurtulduk ama asıl bize yaşatılan 28 Şubat zulümlerinin son bulduğu bir dönem yaşadık. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat, Allah'a hamdediyoruz ki 5 yıl gibi bir sürede bertaraf edilmiş oldu ama mücadelemiz sürüyor ve sürmeye de devam edecek." dedi.



Kaya, 15 Temmuz'da bu ülkenin geleceğine kastedenlerin, Türk milletinin canı pahasına, dimdik iradesine sahip çıkacağını bildiklerini dile getirdi.



Türkiye'nin 15 Temmuz'da verdiği büyük mücadeleyle birlikte geleceğine güvenle emin adımlarla yürüyen bir ülke haline geldiğini anlatan Kaya, Türkiye'nin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin yapılan dış müdahaleler olduğunu söyledi.



Fatma Betül Sayan Kaya, bütün bunların Türkiye'nin güçlü bir şekilde geleceğe ilerlemesinin önüne çekilmeye çalışılan setler olduğunu anlatarak, "Ama ben inanıyorum ki milletimiz oynanan oyunları görecek ve bunlara asla müsaade etmeyecektir." dedi.



"4 benzemez dediğimiz partiler birleşmiş"



Önlerinde 31 Mart yerel seçimlerinin olduğuna işaret eden Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"4 benzemez dediğimiz partiler birleşmiş Kandil'in, Pensilvanya'nın desteğini arkalarına almışlar. Bir partinin ilçe başkanlığında yapılan bir konuşmada HDP'nin teşkilat başkanı çıkıyor 'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor. Bunlar Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yapılan büyük oyunlar, büyük tuzaklar. Kürdistan diye bir yer bu topraklar altında yoktur. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu topraklarda bir ve beraberiz, bu birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü tutmaya mecburuz."



Kaya, 28 Şubat'tan alınacak derslerle gençlerin Türkiye'nin geleceğine yönelik çok daha fazla çalışılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin çalışan, milli ve manevi değerlerine bağlı, üreten gençlere ihtiyacı olduğunu kaydetti.



28 Şubat'ta üniversiteye hazırlanan bir lise öğrencisi olduğunu belirten Kaya, sınavda Türkiye derecesi yapan çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade etti.



Kaya, başörtülü kızların üniversitelere alınmadığı zorlu dönemde tıp fakültesi okumak istemesine rağmen yaptığı araştırmada başörtülü öğrencileri kabul eden Bilkent Üniversitesini tercih edip elektrik-elektronik bölümünü kazandığını söyledi.



Sonra doktora için yurt dışına gittiğini dile getiren Kaya, burada çalışma yaparken tıp okumak için yeniden üniversite sınavlarına girip Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandığını anlattı.



Kaya, o dönemleri kendilerine yaşatanların bunu bir kara leke olarak üzerlerinde taşıdıklarını belirterek, "Bu çok büyük bir utanç ve milletimizin gözünde de hiçbir değerleri yok ama o dönem 'muhtar bile olamaz' dedikleri sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin gönlünde o kadar büyük bir yeri var ki bunu Türkiye'de gittiğimiz bütün mitinglerde bütün açılışlarda görüyoruz. Millet kendisinden olana gerçekten gönlünde yer veriyor." diye konuştu.

