Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.



Promet, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat'ın millet için önemli bir dönem noktası olduğunu belirtti.



Kendilerine destek bulmak isteyen "darbe sevicilerin" siyasileri ve halkı tehdit ettiğini aktaran Promet, "Planlanan oyunları üniversitelerde uygulamış, o dönemin tasmalı yazarlarını da yanlarına alarak bir süreç başlatmıştır. Bununla kalmayan darbe seviciler, akla aykırı yargı kararlarıyla da sürece hukuki bir kılıf uydurmuştur. Toplumun bütün dokusuyla oynandığı bu süreçte, toplum başkalaştırılmak istenmiştir. Bununla kalınmayıp sahte tarikat şeyhleri üzerinden de din ve dindarlar itibarsızlaştırılmaya çalışıldı." ifadelerini kullandı.



"Karargahta hazırlanan hain oyunun ve yazılan senaryonun" sadece askerler tarafından sergilenmediğini belirten Promet, şunları kaydetti:



"Bu darbe sevicilerine bir de beşli çete eşlik etti. Bu birliktelikle, makam, mevki sahibi olacağını düşünenler, dönemin komutanlarıyla birlikte kamuoyunda 'irtica geliyor' algısı oluşturarak büyük bir infial meydana getirdi. Tabi bu süreçte, bankalar hortumlandı, devletin ekonomisi yerle bir edildi ve milletin sosyal, manevi hayatına müdahale yapıldı. Aslında bu 28 Şubat postmodern darbesi, sadece dönemin hükümetine karşı yapılmadı. Aynı zamanda o hükümetin temsil ettiği fikre de yapıldı. Bu dönem, ülke olarak öze dönmemizi ve tekrar yapılanmamızı sağladı. 2002 yılından sonra da Allah'ın yardımı ve lütfuyla hızlı bir yükseliş sürecine girdik. Tabi düşmanı bitmeyen ülkemiz 27 Nisan e-muhtırasını, Gezi Parkı olaylarını, 17-25 Aralık komplolarını, 15 Temmuz hainliklerini ve dolar oyunlarını da yaşadı ancak yine dimdik ayakta kaldı.



Milletimizin engin feraseti ile bunca badireleri atlatan ülkemiz her geçen gün büyümekte ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün hala darbe hevesinde olan, darbe rüyalarına dalan kimseler varsa boşuna bu heveslere kapılıp, rüyalara dalmasın. Çünkü ülkemizde darbeler dönemi sonsuza dek kapanmıştır."

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