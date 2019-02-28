Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.



İl başkanlığında düzenlenen etkinlikte partililer, "28 Şubat insan haklarının kara günüdür", "28 Şubat utanç tarihidir" yazılı dövizlerle postmodern darbeye tepki gösterdi.



Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduğunu hatırlattı.



İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümlerin onarılmasının güç değişimlerine neden olduğunu vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:



"Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir. Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek 'muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır."

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