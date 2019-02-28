Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

AK Parti'nin Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya İl Başkanlıkları tarafından "post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti'nin Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya İl Başkanlıkları tarafından "post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.



AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, 15 Temuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, o gün insanların haklarının zorla elinden alındığını belirterek, çok acılar yaşandığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuması gerekçe gösterilerek, siyaset sahnesinden silinmek istendiğini ifade eden Özkeçeci, Erdoğan'ın bugün milli iradeden aldığı güçle vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sorduğunu söyledi.



28 Şubatların yaşanmaması için omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkeçeci, şunları kaydetti:



"Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez. AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. O dönem yaşananların unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı sonsuza kadar kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık."



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve vatandaşlar da katıldı.

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