Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

AK Parti Bolu
İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Selma
Ünal, "O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir." dedi.
AK Parti Bolu İl Teşkilatı üyesi bir grup ellerinde "28 Şubat
utanç tarihidir", "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir", "28 Şubat Türkiye
'nin ayağına vurulan prangadır" ve "28 Şubat inananlara karşı topyekun savaştır" ve "28 Şubat insan haklarının kara günüdür" yazılı dövizlerle Demokrasi Meydanı
'nda toplandı.
Burada açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Selma Ünal, "Post Modern Darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini vurguladı.
Ünal, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının yıllar önce 28 Şubat günü, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduğunu anımsatarak, "Devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş. Ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir." dedi.
"O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir." diyen Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Siyaset
sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek 'muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meş'um günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz."