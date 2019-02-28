Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

AK Parti İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat "Postmodern darbesi"nin 22. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat "Postmodern darbesi"nin 22. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi.



AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmaz, yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 28 Şubat 1997'de "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içine itildiğini belirterek, "Post Modern Darbe'nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için toplandık. 28 Şubat'ta ikna olmadık, O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz." dedi.



Partililer ellerinde '28 Şubat insan haklarının kara günüdür' ve '28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir' yazılı dövizler taşıdı.



Açıklamanın ardından meydanda kurulan stantta 28 Şubat postmodern darbe sürecinde özgürlükleri kısıtlayıcı uygulamaların hatırlatıldığı sergi açıldı.



Basın açıklamasına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, AK Parti İnsan Hakları İl Başkanı Bayram Ali Çoban, il gençlik kolları üyeleri ve partililer katıldı.

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