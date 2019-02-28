Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 28 Şubat'ın 22. yılında postmodern darbeye tepki gösterildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 28 Şubat'ın 22. yılında postmodern darbeye tepki gösterildi.



Adana'da İnönü Parkı'nda açıklama yapan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Adana Şubesi Başkanı Mehmet Ali Önal, binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını istediklerini söyledi.



Önal, 28 Şubat yargı kararlarının iptal edilmesini ve tutukluların derhal serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.



Basın açıklamasına çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri de destek verdi.



Mersin



Mersin'de de AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatma Nur Yontar Ateş, Ulu Camii'nin önünde yaptığı basın açıklamasında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için toplandıklarını söyledi.



Vesayet odaklarının, 28 Şubat'ta millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduklarını aktaran Ateş, "28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz." dedi.



Basın açıklamasına AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti ve MHP il yöneticileri katıldı.



Hatay



AK Parti Hatay İl Başkan Mehmet Ali Yanmaz, parti binası önündeki açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde karanlık bir sürecin içerisine itildiğini vurguladı.



Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün burada olduklarını belirten Yanmaz, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır." ifadesini kullandı.



Basın açıklamasına, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve çok sayıda partili katılım gösterdi.



- Osmaniye



Osmaniye'de de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti İl Başkanlığı üyeleri ve vatandaşlar, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.



Grup adına konuşan AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Enes Demir, darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu dile getirdi.



AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya da basın açıklamasına destek verdi.

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