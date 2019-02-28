Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Niğde'de AK Parti il başkanlıkları tarafından "postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Niğde'de AK Parti il başkanlıkları tarafından "postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.



AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca kent merkezindeki billboardlara "postmodern darbe"ye ilişkin ilanlar asıldı. İlanlarda, "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız" ifadeleri yer aldı.



İl Başkanı Muzaffer Aslan, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla sürecin başladığını bildirdi.



Aslan, milletin iradesine yönelik düşmanca tutumun, o dönem hak, hukuk ve adalet gibi kavramların ayaklar altına alınmasına neden olduğunu belirtti.



Kırıkkale



AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinde yaşanan acıların, sıkıntıların bugün artan demokrasiyle daha iyi anlaşıldığını söyledi.



Dağdelen, "28 Şubat" denildiğinde herkesin aklına milli iradeye yönelik kirli oyunlarla, tehditlerle gerçekleşen darbe girişimi geldiğini kaydetti.



Meydanda toplanan partililer, 28 Şubat sürecinde yaşananların yer aldığı pankart açtı.



Basın açıklamasına, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer de katıldı.



Yozgat



AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca, Meydanyeri Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.



Partinin Yozgat İnsan Hakları Başkanı Merve Nur Sayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 28 Şubat 1997'de "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürece itildiğini söyledi.



"Postmodern darbe"nin 22. yılında demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu bir kez daha haykırdıklarını vurgulayan Sayar, şöyle konuştu:



"Yıllar önce demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga, Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."



Etkinliğe, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, partililer ve vatandaşlar da katıldı.



Niğde



AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat'ta milletin iradesine pranga vurulmaya çalışıldığını dile getirdi.



Peşin, "Üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yaparak sindirme politikası izlediler. Ülkemizi, hukuk devleti olmaktan çıkarıp, ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır." dedi.



Açıklamanın ardından, "Postmodern Darbe' konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.



Programa, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir ve partililer katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İki Üniversite Mezunu Berber, 25 Yıldır Yaşadığı Mahallede Muhtar Adayı Oldu

Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek

Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı

Ahmet Davutoğlu, Yanında Dikkat Çeken 2 İsimle Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti