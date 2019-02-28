Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

37 dakika önce

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat'ta milletin iradesine pranga vurulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Postmodern Darbe
AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat'ta milletin iradesine pranga vurulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Peşin, "Üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yaparak sindirme politikası izlediler. Ülkemizi, hukuk devleti olmaktan çıkarıp, ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır." dedi.

Açıklamanın ardından, "Postmodern Darbe' konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.

Programa, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:58 Kaynak: AA

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