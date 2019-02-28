Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, "Postmodern darbe"nin 22. yıl dönümüne ilişkin, "28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz.

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, "Postmodern darbe"nin 22. yıl dönümüne ilişkin, "28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz." dedi.



Buğra, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997'de "Demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürece itildiğini söyledi.



Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu anlatan Buğra, tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenlerin, milletin birliği ve bütünlüğünü gasbetmeye teşebbüste bulunduğunu anlattı.



Aziz Türk milletinin, 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koyduğunu vurgulayan Buğra, şöyle konuştu:



"AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meşum günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kastetmeyi aklının ucundan bile geçiremez. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."



Basın açıklamasına, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mutlu Pakize Aydemir ve Yavuz Subaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile partililer katıldı.

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