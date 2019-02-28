Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

2 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Şubesinde, "28 Şubat'ta Kadın Olmak" konulu söyleşi düzenlendi.

Postmodern Darbe
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Şubesinde, "28 Şubat'ta Kadın Olmak" konulu söyleşi düzenlendi.

KADEM İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, dernek üyelerine yönelik düzenlenen söyleşi programında ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik tarihinde derin izler bırakan 28 Şubat sürecinde kadınların yaşadıklarının anlatıldığı belirtildi.

28 Şubat sürecinde Ankara'da tanklar sokağa çıkarıldığı, dönemin medya organları ile psikolojik harp teknikleri kullanılarak ülkede kaos ortamı oluşmasına zemin hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Derneğimizde gerçekleştirilen söyleşi programında moderatör Seher Ünsal ve sosyolog Nazife Karakoyunlu, üyelerimize ve çok sayıda kadına 28 Şubat süreci hakkında bilgiler verdi. Milyonlarca insan, dini veya siyasi görüşü sebep gösterilerek fişlenmiş, başörtülü kadınların kamu kurumlarında eğitim alması ve çalışması engellenmiş, ikna odalarında giyim tarzlarından vazgeçmeleri konusunda baskı uygulanmış ve kararlarını değiştirmeyenler bulundukları kurumlardan atılmıştır. Bireyleri ötekileştiren, toplumda kutuplaşma ve keskin ayrılıklara sebep olan 28 Şubat dönemi uygulamaları, insan hak ve özgürlerini yok sayarak kendi halkını yıllarca mağdur etmiştir. Türkiye'de yaşanan darbe tecrübeleri, milletin 15 Temmuz direnişiyle artık tarihe gömülmüştür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:28 Kaynak: AA

28 Şubat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı

Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:39:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]