Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Konya'da AK Parti teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarınca, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

Konya'da AK Parti teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarınca, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.



AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kültür Park'ta yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat'ta darbecilerin meşru bir iktidara karşı gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu söyledi.



AK Parti teşkilatları olarak üstlerine düşen görevin farkında olduklarını anlatan Angı, şöyle devam etti:



"Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi."



Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil de İl Halk Kütüphanesi salonunda düzenlediği basın toplantısında, üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat'ı hatırlamak, maziye dönmek ve istikbale bakmak için bir araya geldiklerini ifade etti.



28 Şubat'ta yapılanları çok iyi hatırladıklarını vurgulayan Görgülügil, "28 Şubat'ta vesayetçilerin gerçekleştirmek istediği 'postmodern' bir darbe ile karşı karşıya kaldık. Maalesef Türkiyemiz 1960 yılından bu yana her on yılda bir darbelerle karşı karşıya kaldı." dedi.

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